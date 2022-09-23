Разрешить принудительное отчуждение земельных участков для госнужд предлагают в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему перевода целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения в столице поднял директор Палаты предпринимателей города Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Астане есть земли сельскохозяйственного назначения, необходимо, чтобы было переведено их целевое назначение. Уже годами длится этот процесс. Здесь надо упростить перевод. На местном уровне утверждают, чтобы перенести целевое назначение этих участков потребуется порядка 600 млрд тенге. Таких денег, конечно, нет. Для сравнения, годовой бюджет города составляет 600-650 млрд тенге», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

Спикер добавил, что эти земли просто так простаивают и лучше их использовать на пользу.

«Если перевести целевое назначение этих земель, то будет развиваться инфраструктура, бизнес и эти земли надо использовать на пользу», - подчеркнул Бейсен Жолболдиев.

Было отмечено, что в условиях дефицита свободных земель субъекты предпринимательства осуществляют строительство на земельных участках, приобретаемых самостоятельно у третьих лиц, с последующим изменением их целевого назначения. Собственник обязан выплатить в доход бюджета сумму, равную кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, предусмотренной законодательством РК.

По данным столичной Палаты предпринимателей, в случае со строительством малоэтажного жилого комплекса (МЖК) на земельном участке площадью 1-2 га, стоимость изменения целевого назначения земельного участка будет варьироваться от 33,4 млн тенге до 267,3 млн тенге.

В случае, когда инвестор меняет целевое назначение земельного участка сельскохозяйственного назначения для целей строительства (это земли, которые вошли в черту города при расширении границ города Астаны), помимо оплаты кадастровой стоимости земельного участка, ему необходимо оплатить в бюджет потери сельскохозяйственного производства.

В целях сокращения финансовых издержек, предприниматели вынуждены искать «обходные» пути, одним из которых является сложившаяся в столице практика, когда после выкупа земельных участков у третьих лиц в границах отвода, инвестор отчуждает указанные земельные участки в пользу государства (путем добровольного нотариально заверенного отказа), а затем получает их в порядке статьи 71 Земельного кодекса. Такая схема несет в себе потенциальные риски как для акимата, так и для инвестора, в связи с чем, не желательна для применения. Кроме того, сама процедура является достаточно длительной.

В этой связи Палатой предпринимателей было предложено:

- отнести нужды реализации генеральных планов населенных пунктов по строительству жилья к государственным, а местные исполнительные органы (МИО) наделить компетенцией по их принудительному отчуждению для государственных нужд, для последующей реализации на аукционе;

- освободить на законодательном уровне собственников земельных участков от выплат за изменение целевого назначения земельных участков сельхоз назначения, от возмещения потерь сельхоз производства при изменении целевого назначения сельхозземель, включенных в черту населенных пунктов;

- при выплате в бюджет разницы кадастровой стоимости земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), личного подсобного хозяйства (ЛПХ), садоводства и дачного строительства при изменении их целевого назначения под коммерческие цели (в том числе, коммерческое жилье), вычитать из суммы, подлежащей выплате инвестором в бюджет суммы, затраченной на выкуп таких земельных участков у третьих лиц.