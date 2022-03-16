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    11:45, 16 Март 2022 | GMT +6

    РАЗРЕШИТЬ АГИТАЦИЮ В СОЦСЕТЯХ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений касательно избирательного процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В эпоху бурного развития коммуникационных технологий большое значение имеет активность кандидатов партий в социальных сетях. Но действующее законодательство не регламентирует агитацию в соцсетях. Несмотря на это, во время электоральных кампаний агитация так или иначе проводилась», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    По словам Президента, необходимы изменения на законодательной основе.

    «И чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответствующие регламенты и правила. Необходимо также законодательно оформить деятельность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым инструментом транспарентных выборов», - заключил Глава государства.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Выборы Послание Президента РК
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