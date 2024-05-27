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    12:03, 27 Май 2024 | GMT +6

    «Разрешил Узабаев»: в полиции Алматы начали служебную проверку после видео в Сети

    Ержан Узабаев
    Фото: Kazinform/ фотоколлаж

    В соцсетях распространяется видео задержания якобы несовершеннолетнего парня, который управлял автомобилем без водительских прав - он утверждает, что ему разрешил сесть за руль заместитель начальника департамента полиции Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На опубликованном в соцсетях видео парень рассказывает, что решил прокатиться на машине своей сестры, а голос за кадром требует у него назвать фамилию, кто дал ему разрешение сесть за руль. Правонарушитель, отвечая на вопросы, утверждал, что он «сам сел за руль и неправильно выразился», но позже сказал «Ержан Узабаев». 

    В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

    - Вместе с тем, информируем, водитель привлечен к административной ответственности за отсутствие права управления транспортным средством и полиса об обязательном страховании. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    Полиция Общество Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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