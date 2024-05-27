«Разрешил Узабаев»: в полиции Алматы начали служебную проверку после видео в Сети

В соцсетях распространяется видео задержания якобы несовершеннолетнего парня, который управлял автомобилем без водительских прав - он утверждает, что ему разрешил сесть за руль заместитель начальника департамента полиции Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На опубликованном в соцсетях видео парень рассказывает, что решил прокатиться на машине своей сестры, а голос за кадром требует у него назвать фамилию, кто дал ему разрешение сесть за руль. Правонарушитель, отвечая на вопросы, утверждал, что он «сам сел за руль и неправильно выразился», но позже сказал «Ержан Узабаев».

В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.