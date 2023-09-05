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    15:00, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Разрешение на строительство автосалона не мог получить инвестор в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске инвестор, планирующий строительство автосалона стоимостью 1,5 млрд тенге, не мог в течение трех месяцев получить архитектурно-планировочное задание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы прокуратуры города Петропавловска, ТОО «Тобол Моторс» обратился во фронт-офис при надзорном органе. Инвестор сообщил, что процедура выдачи задания затягивается местным исполнительным органом. При этом у предпринимателя имеется земельный участок.

    «Строительство автосалона не противоречило генеральному плану города Петропавловска. Только после вмешательства органов прокуратуры и АО «НК «KAZAKH INVEST» компания получили архитектурно-планировочное задание. Наличие документа дало возможность предпринимателю приступить к строительству автосалона и в дальнейшем войти в республиканский пул инвестиционных проектов», - сообщили в прокуратуре.

    В надзорном органе напомнили, что осуществляют сопровождение значимых инвестиционных проектов. Главной целью созданного фронт-офиса является оперативное разрешение проблемных вопросов и преодоление административных барьеров при реализации проектов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Бизнес Петропавловск Транспорт Строительство
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