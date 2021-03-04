Разрешат ли экспорт живого скота в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Разрешат ли в Казахстане экспорт живого скота. На этот вопрос ответил директор департамента производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Еркебулан Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале этого года принято решение о запрете вывоза маточного поголовья КРС и мелкого рогатого скота. В настоящее время министерство с уполномоченным органом по вопросам торговли разрабатывает отдельное положение, где будут расписаны полностью все процедуры, связанные с утверждением и распределением квоты», - сказал Еркебулан Ахметов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Представитель Минсельхоза добавил, что основные объемы квоты будут определяться на основе заявок от товаропроизводителей, и обязательным условием будет, в первую очередь, реализация на внутренние объекты переработки скота.

«При соблюдении данных требований будет предоставляться объем квоты. Заявки могут поступать непосредственно через местные исполнительные органы, у нас также есть региональные службы «Атамекена». На основе поступаемых заявок и согласно балансу производства и потребления будет определяться в целом (квота)», - пояснил Еркебулан Ахметов.