17 Июня 2022 10:55

Разработку нового генплана завершат до конца года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что корректировка генерального плана города шла последние несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на градостроительном форуме, аким отметил, что город растет и в соответствии с поручениями Главы государства разрабатываются отдельный закон «О развитии агломераций».

По словам Досаева, создание новой Алматинской области с центром в городе Конаеве значительно ускорит процесс урбанизации. По прогнозным расчетам, до 2030 года население Алматинской агломерации будет составлять около 4,5 млн человек.

«С учетом этих тенденций и прогнозов по ускоренному развитию и процессов урбанизации акиматом Алматы начата разработка нового генерального плана с расчетным сроком до 2040 года, который будет завершен до конца текущего года», - отметил аким.

Ерболат Досаев заметил, что последние несколько лет в Алматы шла корректировка генерального плана.

«Была проведена большая работа, но, к сожалению, корректировка генерального плана базируется на генплане, утвержденном в 2002 году. За 20 лет, понятно, что изменился не только сам город, изменилась структура экономики, изменилась Алматинская область, даже в новых границах. Горизонты меняются, он неприемлем с точки зрения того, как мы будем представлять город и его развитие. Хотел бы поблагодарить всех, кто работал над корректировкой генплана, было потрачено три-четыре года, но мы надеемся, что до конца года мы сможем представить новый генеральный план развития города Алматы», - добавил аким.