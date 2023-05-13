Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о новом проекте по разработке редких металлов в Казахстане, о развитии морских портов и укреплении отношений с Пакистаном. Что ещё писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Mugglehead: Ведущий производитель урана «Казатомпром» разрабатывает месторождение редких металлов в Казахстане

Канадский журнал Mugglehead опубликовал статью о том, что компания «Казатомпром» получила лицензию на разведку для разработки собственного месторождения редких металлов в Актюбинской области.

Фото: kazatomprom.kz

«Компания объявила о разработке в четверг текущего года и планирует провести геологическую оценку недр на участке, чтобы определить, сколько тантала, ниобия и бериллия можно извлечь. Три редких металла используются для различных целей, включая строительство реактивных двигателей, спутников, компьютеров и даже ракет», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что компания будет разрабатывать месторождение через свою дочернюю компанию АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ), известную производством уранового топлива для атомных электростанций.

Daily Times: Казахстан заинтересован в укреплении торговых связей с Пакистаном – посол

Пакистанское издание Daily Times сообщает, что Казахстан и Пакистан намерены укрепить и углубить торговые связи.

«Посол Казахстана Ержан Кистафин 12 мая текущего года заявил, что Казахстан стремится укреплять и углублять торговые связи с Пакистаном. …Он рассказал о возможностях ведения бизнеса в Казахстане и преимуществах страны как регионального хаба. В свою очередь Президент Исламабадской торгово-промышленной палаты Бахтавари сказал, что Пакистан и Казахстан могут сотрудничать во многих областях, включая строительство, сельское хозяйство, энергетику, текстильную промышленность, фармацевтику, туризм, инженерное оборудование, машиностроение, банковское дело и финансы», – пишет издание.

В статье сообщается, что в июле Исламабадская торгово-промышленная палата планирует направить в Казахстан большую делегацию для взаимодействия с казахстанскими коллегами и развития с ними прочных деловых связей с целью изучения всех неиспользованных областей взаимного сотрудничества.

Кроме того, отмечается, что Ахсан Зафар Бахтавари приветствовал запуск прямых авиарейсов Казахстана с Пакистаном и призвал правительство ускорить работу по их скорейшему началу.

Silk Road Briefing: Казахстан приглашает китайских инвесторов из Синьцзяна к участию в сельскохозяйственных проектах

Silk Road Briefing опубликовало статью о целях визита министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Министр пригласил инвесторов рассмотреть соседний казахстанский рынок для создания совместных предприятий.

«Приглашаем китайских предпринимателей, специализирующихся на производстве семян, сельскохозяйственных культур и продуктов питания, приехать в Казахстан. Мы открыты к сотрудничеству и совместным проектам. Минсельхоз будет оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Казахстан предлагает широкие возможности для инвестиций в сельскохозяйственный сектор, что включает в себя меры поддержки со стороны Правительства в виде отраслевых льгот и фискальных стимулов, сообщает министерство. Инвесторы из Синьцзяна могут заключать инвестиционные соглашения напрямую с Правительством для реализации крупных проектов», — процитировали министра Карашукеева в статье.

Фото: greenlightworldwide.com

В публикации также отмечено, что администрация Синьцзян-Уйгурского автономного района заинтересована в импорте мяса, зерна, масличных и кормовых культур казахстанского производства, в свою очередь Казахстан желает закупать фрукты и овощи в Китае.

The Diplomat: Порты Казахстана: жизненно важный узел Среднего коридора

The Diplomat опубликовал статью о важности развития казахстанских портов.

«Казахстан делает большие ставки на Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТК) или Средний коридор как альтернативу выхода на европейские и международные рынки в обход России. Необходимо учитывать множество факторов, чтобы понять, будет ли коридор процветать в краткосрочной или долгосрочной перспективе; одна актуальная тема – будущее казахстанских портов», — отмечается в публикации.

Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что казахстанский морской порт Актау является основным морским коридором на центральноазиатском направлении, перевозя грузы через море в порт Баку, Азербайджан. Казахстан стремится расширить порт за счет строительства нового контейнерного хаба стоимостью $28,9 млн к 2025 году. Ожидается, что проект, известный как «Саржа», улучшит пропускную способность более чем на 500%.

В статье также упомянули о том, что в марте 2023 года одна из японских компаний сообщила, что «пробная партия нефти была успешно доставлена ​​из каспийского морского порта Актау в порт Баку, тем самым открыв новый маршрут отгрузки нефти на европейские рынки в обход российских границ. Пробным рейсом был доставлен груз в 52 000 баррелей нефти с Кашаганского нефтяного месторождения.

Тrend.az: Азербайджан и Казахстан обсудили повестку двустороннего сотрудничества

Тrend.az сообщает о прошедшей встрече министра иностранных дел Азербайджана с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелом.

Фото: trend.az

«На встрече был обсужден ряд вопросов, таких как сотрудничество в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также на многосторонних площадках в повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном», — говорится в публикации.

По мнению участников встречи, как пишет издание, необходимо активизировать совместные усилия по важным направлениям в рамках международных организаций, в частности Организации тюркских государств и других.

Emirates News Agency: Казахстан отмечает туристические возможности на ATM 2023

Emirates News Agency опубликовало информацию о том, что представители туристической отрасли Казахстана приняли участие в 30-й международной выставке туризма и путешествий «Arabian Travel Market» в Дубае и рассказали о возможностях путешествий в Казахстане.

Информационное агентство пишет, что Талгат Аманбаев, председатель Национальной компании «Kazakh Tourism», выразил гордость за участие своей страны в международной выставке в Дубае, отметив участие представителей около 13 казахстанских туристических агентств, пяти отелей, а также авиакомпании Air Astana, в демонстрации самого выдающегося туристического направления в Казахстане.

Фото: wam.ae

«В заявлениях информационному агентству Аманбаев подчеркнул важность мероприятия, как возможность для укрепления двусторонних отношений в сфере туризма между Казахстаном и странами региона в целом, и ОАЭ в частности, отметив, что количество рейсов между двумя странами достигло 67 рейсов в неделю в 2023 году, так как недавно ОАЭ посетили почти полмиллиона казахстанских туристов», — говорится в статье.

Издание сообщает, что Азамат Калкабаев, начальник управления туризма, внешних связей и креативной индустрии в г.Шымкенте, отметил, что ряд соглашений был подписан с несколькими государственными учреждениями в регионе, в том числе с рядом эмиратских туристических компаний, целью которых является привлечение туристов к казахстанским достопримечательностям и содействие их посещению в сотрудничестве с Правительством Казахстана.