Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Автор:  
Рабига Нурбай
13 Мая 2023, 10:00
Разработка редких металлов, развитие морских портов: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о новом проекте по разработке редких металлов в Казахстане, о развитии морских портов и укреплении отношений с Пакистаном. Что ещё писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Mugglehead: Ведущий производитель урана «Казатомпром» разрабатывает месторождение редких металлов в Казахстане

Канадский журнал Mugglehead опубликовал статью о том, что компания «Казатомпром» получила лицензию на разведку для разработки собственного месторождения редких металлов в Актюбинской области.

photo
Фото: kazatomprom.kz

«Компания объявила о разработке в четверг текущего года и планирует провести геологическую оценку недр на участке, чтобы определить, сколько тантала, ниобия и бериллия можно извлечь. Три редких металла используются для различных целей, включая строительство реактивных двигателей, спутников, компьютеров и даже ракет», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что компания будет разрабатывать месторождение через свою дочернюю компанию АО «Ульбинский металлургический завод» (УМЗ), известную производством уранового топлива для атомных электростанций.

Daily Times: Казахстан заинтересован в укреплении торговых связей с Пакистаном – посол

Пакистанское издание Daily Times сообщает, что Казахстан и Пакистан намерены укрепить и углубить торговые связи.

«Посол Казахстана Ержан Кистафин 12 мая текущего года заявил, что Казахстан стремится укреплять и углублять торговые связи с Пакистаном. …Он рассказал о возможностях ведения бизнеса в Казахстане и преимуществах страны как регионального хаба. В свою очередь Президент Исламабадской торгово-промышленной палаты Бахтавари сказал, что Пакистан и Казахстан могут сотрудничать во многих областях, включая строительство, сельское хозяйство, энергетику, текстильную промышленность, фармацевтику, туризм, инженерное оборудование, машиностроение, банковское дело и финансы», – пишет издание.

photo

В статье сообщается, что в июле Исламабадская торгово-промышленная палата планирует направить в Казахстан большую делегацию для взаимодействия с казахстанскими коллегами и развития с ними прочных деловых связей с целью изучения всех неиспользованных областей взаимного сотрудничества.

Кроме того, отмечается, что Ахсан Зафар Бахтавари приветствовал запуск прямых авиарейсов Казахстана с Пакистаном и призвал правительство ускорить работу по их скорейшему началу.

Silk Road Briefing: Казахстан приглашает китайских инвесторов из Синьцзяна к участию в сельскохозяйственных проектах

Silk Road Briefing опубликовало статью о целях визита министра сельского хозяйства Казахстана Ербола Карашукеева в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Министр пригласил инвесторов рассмотреть соседний казахстанский рынок для создания совместных предприятий.

«Приглашаем китайских предпринимателей, специализирующихся на производстве семян, сельскохозяйственных культур и продуктов питания, приехать в Казахстан. Мы открыты к сотрудничеству и совместным проектам. Минсельхоз будет оказывать всестороннюю поддержку инвесторам. Казахстан предлагает широкие возможности для инвестиций в сельскохозяйственный сектор, что включает в себя меры поддержки со стороны Правительства в виде отраслевых льгот и фискальных стимулов, сообщает министерство. Инвесторы из Синьцзяна могут заключать инвестиционные соглашения напрямую с Правительством для реализации крупных проектов», — процитировали министра Карашукеева в статье.

photoФото: greenlightworldwide.com

В публикации также отмечено, что администрация Синьцзян-Уйгурского автономного района заинтересована в импорте мяса, зерна, масличных и кормовых культур казахстанского производства, в свою очередь Казахстан желает закупать фрукты и овощи в Китае.

The Diplomat: Порты Казахстана: жизненно важный узел Среднего коридора

The Diplomat опубликовал статью о важности развития казахстанских портов.

«Казахстан делает большие ставки на Транскаспийский международный транспортный коридор (ТМТК) или Средний коридор как альтернативу выхода на европейские и международные рынки в обход России. Необходимо учитывать множество факторов, чтобы понять, будет ли коридор процветать в краткосрочной или долгосрочной перспективе; одна актуальная тема – будущее казахстанских портов», — отмечается в публикации.

photo
Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что казахстанский морской порт Актау является основным морским коридором на центральноазиатском направлении, перевозя грузы через море в порт Баку, Азербайджан. Казахстан стремится расширить порт за счет строительства нового контейнерного хаба стоимостью $28,9 млн к 2025 году. Ожидается, что проект, известный как «Саржа», улучшит пропускную способность более чем на 500%.

В статье также упомянули о том, что в марте 2023 года одна из японских компаний сообщила, что «пробная партия нефти была успешно доставлена ​​из каспийского морского порта Актау в порт Баку, тем самым открыв новый маршрут отгрузки нефти на европейские рынки в обход российских границ. Пробным рейсом был доставлен груз в 52 000 баррелей нефти с Кашаганского нефтяного месторождения.

Тrend.az: Азербайджан и Казахстан обсудили повестку двустороннего сотрудничества

Тrend.az сообщает о прошедшей встрече министра иностранных дел Азербайджана с новым послом Казахстана в Азербайджане Алимом Баелом.

photo
Фото: trend.az

«На встрече был обсужден ряд вопросов, таких как сотрудничество в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также на многосторонних площадках в повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и братским Казахстаном», — говорится в публикации.

По мнению участников встречи, как пишет издание, необходимо активизировать совместные усилия по важным направлениям в рамках международных организаций, в частности Организации тюркских государств и других.

Emirates News Agency: Казахстан отмечает туристические возможности на ATM 2023

Emirates News Agency опубликовало информацию о том, что представители туристической отрасли Казахстана приняли участие в 30-й международной выставке туризма и путешествий «Arabian Travel Market» в Дубае и рассказали о возможностях путешествий в Казахстане.

Информационное агентство пишет, что Талгат Аманбаев, председатель Национальной компании «Kazakh Tourism», выразил гордость за участие своей страны в международной выставке в Дубае, отметив участие представителей около 13 казахстанских туристических агентств, пяти отелей, а также авиакомпании Air Astana, в демонстрации самого выдающегося туристического направления в Казахстане.

photo
Фото: wam.ae

«В заявлениях информационному агентству Аманбаев подчеркнул важность мероприятия, как возможность для укрепления двусторонних отношений в сфере туризма между Казахстаном и странами региона в целом, и ОАЭ в частности, отметив, что количество рейсов между двумя странами достигло 67 рейсов в неделю в 2023 году, так как недавно ОАЭ посетили почти полмиллиона казахстанских туристов», — говорится в статье.

Издание сообщает, что Азамат Калкабаев, начальник управления туризма, внешних связей и креативной индустрии в г.Шымкенте, отметил, что ряд соглашений был подписан с несколькими государственными учреждениями в регионе, в том числе с рядом эмиратских туристических компаний, целью которых является привлечение туристов к казахстанским достопримечательностям и содействие их посещению в сотрудничестве с Правительством Казахстана.


СМИ   В мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Ряд судей освободили от должностей за дисциплинарные проступки
Президент Казахстана назначил ряд судей
Президент Казахстана назначил ряд судей
КСК и ОСИ: жители нескольких домов в Алматы требуют наказать управляющую компанию
КСК и ОСИ: жители нескольких домов в Алматы требуют наказать управляющую компанию
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Мужчины избили трех подростков в Петропавловске
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Начальник департамента полиции Костанайской области покинул свой пост
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
Незаконно выведенные из Казахстана активы на 760 млрд тенге вернули в страну
Санжар Адилов назначен начальником департамента полиции Карагандинской области
Санжар Адилов назначен начальником департамента полиции Карагандинской области
Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине
Генерал в белом халате - главная медсестра Совминки посвятила свою жизнь медицине