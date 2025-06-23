Разработают ли программу для повышения дисциплины молодежи — ответ Олжаса Бектенова

— С 2023 года реализуется программа «Единое воспитание», цель которой — укрепление дисциплины и ответственности среди молодежи, а также продвижение семейных и нравственно-этических ценностей в образовательной среде. Программа основана на шести ключевых ценностях: независимость и патриотизм, единство и согласие, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и инновации. Программу реализует Министерство просвещения совместно с 10 государственными органами, — сообщил О. Бектенов.

По его данным, с начала учебного года в рамках программы проведено около 1 миллиона классных часов и более 46,8 тысячи внеклассных мероприятий. Охват обучающихся составил 100%.

— Цель программы — воспитание личности, обладающей глубокими знаниями, придерживающейся трудовой этики, уважающей национальные и универсальные ценности и готовой внести вклад в развитие справедливого общества. По поручению Президента, на IV заседании Национального курултая, состоявшемся 14 марта 2025 года, название программы было изменено на «Адал азамат» («Добропорядочный гражданин»), — отметил он.

Также, по словам Премьер-министра, во исполнение поручений Президента с 14 марта 2025 года Министерство просвещения приступило к разработке единой программы «Дети Казахстана», направленной на комплексную защиту прав детей. В программе выделены семь приоритетных направлений:

семья как основа благополучия ребенка;

право на образование;

право на медицинскую помощь;

социальная поддержка семей с детьми;

защита от буллинга, насилия и других рисков;

безопасность инфраструктуры;

право на досуг, спорт и дополнительное образование.

— Учитывая реализацию вышеуказанных инициатив, в настоящее время необходимость в разработке отдельной новой воспитательной программы отсутствует, — резюмировал О. Бектенов.

Ранее сообщалось, что наказание за мелкое хулиганство ужесточат в Казахстане.