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    11:42, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Разработать закон по вопросам развития альтернативной энергетики поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии. Поручаю Правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Парламент», - сказал Глава государства на пятом заседании Национального совета общественного доверия.

    Напомним, под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Энергетика Главная Нацсовет
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