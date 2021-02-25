Разработать закон по вопросам развития альтернативной энергетики поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии. Поручаю Правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Парламент», - сказал Глава государства на пятом заседании Национального совета общественного доверия.
Напомним, под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия.