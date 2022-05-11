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Разработать специальный сайт для референдума предлагает политолог
11 Мая 2022 17:39

Разработать специальный сайт для референдума предлагает политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале необходимо разместить старую версию Конституции, предлагаемые поправки, наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии. С таким предложением выступила политолог Жулдызай Искакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из главных факторов волеизъявления народа – информирование населения и понимание Конституционных поправок. Когда меня попросили выслать Конституционный закон, потратила 5 минут, чтобы его найти. Смотрю разные источники, а там ссылка на закон, но нет закона. Конечно же, несложно найти Конституцию. Есть специальный сайт, но найти поправки в Конституционный закон трудно. В качестве предложения от нашего дискуссионного клуба предлагаю создать специальный сайт и везде его тиражировать», - сказала политолог в ходе круглого стола экспертного клуба «Sarap».

По словам Жулдызай Искаковой, на портале должна размещаться старая версия Конституции, предлагаемые поправки, наиболее часто задаваемые вопросы и комментарии.

«Если в режиме онлайн люди задают наиболее частые вопросы, на них должны отвечать профессиональные и компетентные юристы. Тогда будет доступ к информации и люди определят: выступать за поправки или нет. Конституционная реформа, предложенная Президентом, предполагает новые рамки общественного договора, новые правила игры. Конституционный порядок ограничивает произвол власти, а хранителем порядка является Конституционный суд, который будет восстановлен согласно поправкам», - пояснила спикер.

Ранее сообщалось, что проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 5 июня 2022 года.

Автор:
Корреспондент
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