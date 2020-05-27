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Разработать прозрачную систему назначения директоров детсадов и школ поручил Президент

27 Мая 2020 13:03
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Разработать прозрачную систему назначения директоров детсадов и школ поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О совершенствование системы управления и финансирования образовательной сферы высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моему решению с 2021 года управление районными отделами образования и финансирование переходят на уровень области. Вместе с тем в последнее время растет количество вопросов о порядке назначении руководителей учреждений образования.

Правительству предстоит разработать новую, понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.

По словам Главы государства, внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления.

«В целом, я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых потерянных поколениях», - добавил Президент РК.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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