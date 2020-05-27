Разработать прозрачную систему назначения директоров детсадов и школ поручил Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О совершенствование системы управления и финансирования образовательной сферы высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По моему решению с 2021 года управление районными отделами образования и финансирование переходят на уровень области. Вместе с тем в последнее время растет количество вопросов о порядке назначении руководителей учреждений образования.
Правительству предстоит разработать новую, понятную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ, колледжей», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе третьего заседания Национального совета общественного доверия.
По словам Главы государства, внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления.
«В целом, я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых потерянных поколениях», - добавил Президент РК.
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