Разработать программы по поддержке сельского женского предпринимательства призывает депутат

Депутат Мажилиса Каракат Абден считает необходимым активнее развивать сельское женское предпринимательство, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Существующий значительный потенциал женского предпринимательства в сельской местности подтверждается следующим анализом статистических данных. По состоянию на 1 января 2024 года в сельской местности проживает 3,8 млн женщин или 49,2% от всего сельского населения (это также 36,4% от всего женского населения страны. Как показывают результаты социологического опроса, более 43% сельских женщин изъявляют желание заниматься предпринимательством. События этих дней, связанные с паводками в стране, ещё раз показали стойкий характер казахстанских женщин, особенно в сельских местностях. Женщины, у кого есть маломальский бизнес открывали ночью свои магазины и бесплатно раздавали мешки для засыпки песка, рабочий инвентарь, организовывали питание для населения, работников ЧС, — сказала Каракат Абден на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая депзапрос.

По ее словам, очень много женщин плечом к плечу, наравне с мужским населением помогали в нелегкой физической работе.

— К сожалению, на подобные стихийные явления сложно влиять. Они будут. Так же как экономические катаклизмы, нестабильность. И здесь важно максимально обеспечить финансово-экономическую устойчивость, самостоятельность женского населения. Как показывает практика встреч с населением в регионах, интерес к предпринимательству проявляют именно женщины. В заброшенных, порой депрессивных аулах именно женщины говорят о необходимости расширения для них инструментов государственной поддержки для ведения предпринимательской деятельности. Они готовы создавать свой бизнес, зарабатывать для своей семьи. Причём они также говорят о желании и готовности обучаться финансовой и предпринимательской грамотности, — отметила депутат.

Тем не менее, говорит она, по данным министерства национальной экономики с момента реализации программы с 2010 года по настоящее время просубсидировано около 100 000 проектов, но из них только 6% поддержано по женскому предпринимательству в сельской местности.

— Выделены средства в рамках договора с ЕБРР, реализуются единичные негосударственные проекты, но это капля в море. Надо отметить, что в этом хаотичном финансовом потоке нет системы устойчивого финансового результата и аналитического подхода. Суммы этих грантов, к сожалению, небольшие, и их недостаточно для достижения устойчивого предпринимательского результата. Важно обучить этих женщин. Ведь важнее не накормить один раз рыбкой, а дать удочку, и создать возможность для постоянного заработка. Устойчивого долгосрочного результата нет, потому что выделенного кредитования хватает только для старта. Также саму систему выдачи кредита иначе как кабальной не назовешь. Не учтены особенности сельского положения. Чтобы претендовать на кредитование и обеспечить залоговое имущество сельским женщинам-предпринимателям приходится выклянчивать имущество у городских родственников поскольку имеющуюся в сельской местности недвижимость и домашний скот под залоговое имущество банки по понятным не принимают, — заявила К. Абден.

Депутат предложила следующие меры: