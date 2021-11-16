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Разработать  профстандарт этномедиаторов предложили в Казахстане

16 Ноября 2021 20:09
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Разработать  профстандарт этномедиаторов предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана, директор Центра медиации и права «Парасат» Гульмайдан Урозбаева предложила разработать профессиональный стандарт этномедиаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо определить термин межэтнический конфликт и понятие «этномедиация». Нужно дать четкое определение тому, что это медиация в сфере урегулирования и предупреждения конфликтов в межнациональной сфере. Мы не обойдемся без международного опыта в сфере этномедиации. Обобщение международного опыта даст возможность понять, какие фишки необходимо внедрить в Казахстане. Также следует изучить то, как рассматриваются межнациональные отношения. На самом деле нам нужен такой Центр этномедиации, который будет контролировать качество обучения и теоретические аспекты, прикладные исследования и возможно станет центром, который сможет отслеживать работу самих этномедиаторов. Этномедиация означает не просто «тушить пожары», но и предупреждать их», - считает Гульмайдан Урозбаева.

Она также затронула предложение о проведение мониторинга социально-бытовых конфликтов в местах компактного проживания представителей различных этносов. По ее словам, данная работа должна проводиться совместно с местными исполнительными органами.

«Возможно, это даст картину межэтнической напряженности. Много говорилось о базовой подготовке этномедиаторов. Однако стоит вопрос: кого мы будем готовить. Если подойти к этому вопросу основательно, то сначала нужно разработать профессиональный стандарт этномедиатора, учитывая особенности проведения обучения. Профессиональный стандарт этномедиатра должен как раз включать все компетенции. До разработки этого стандарта нужно провести отбор тренерского пула для подготовки этномедиаторов», - добавила Гульмайдан Урозбаева.

Отметим, сегодня состоялось заседание республиканского Совета медиации Ассамблеи народа Казахстана. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, общественных организаций, общественных структур АНК, Центров медиации, профессиональные и непрофессиональные медиаторы АНК, руководители региональных кабинетов медиации.


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#АНК   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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