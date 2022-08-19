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Разработать план по защите детей от насилия поручено Министерству просвещения РК
19 Августа 2022 12:18

Разработать план по защите детей от насилия поручено Министерству просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поднял вопросы обеспечения безопасности детей в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос безопасности детей в школах имеет особую важность. Глава государства указал на недопустимый рост фактов насилия в отношении детей. В срок до 30 сентября необходимо разработать комплексный план по защите детей от насилия с конкретными индикаторами и результатами. Совместно с национальным центром по правам человека акиматам нужно ускорить создание территориальных подразделений Наццентра по правам человека и ребенка», - сказал Ералы Тугжанов на августовской конференции.

Зампремьера напомнил, что по данным МВД не все объекты образования на сегодня соответствуют требованиям безопасности.

«Необходимо в кратчайшие сроки принять все меры для обеспечения безопасности наших детей. Акиматам регионов необходимо обеспечить соблюдение требования по привлечению к охране школ лицензированных организаций», - добавил Е. Тугжанов.


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