17 Июня 2022 20:10

Разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности предложил Президент РК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока. Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка». В целом, конечный успех Евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии», - сказал К. Токаев.