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Разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ предложил Президент РК
14 Октября 2022, 16:51

Разработать новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ предложил Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совершенствования механизма экономического сотрудничества между странами Центральной Азии и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущих реалиях крайне важно сохранить устоявшиеся торгово-экономические связи. В этих целях предлагается разработать и принять новую модель экономического сотрудничества стран Центральной Азии и РФ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия - Россия».

По мнению Главы государства, особый акцент следует сделать на мерах поддержки малого и среднего бизнеса, запуске совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве.

«При этом важно устранять торговые барьеры и не допускать протекционистских мер. Нам необходимо активизировать усилия по развитию внутрирегиональной торговли. Здесь целесообразно сфокусироваться на улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры», - добавил Президент.


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