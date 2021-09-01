Разработать меры борьбы с финпирамидами поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать меры борьбы с финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, нельзя упускать из виду практические вопросы борьбы с преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

В частности, по словам Президента, Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

«На особом контроле должно быть пресечение и предотвращение сексуального насилия против детей, особенно оставшихся без попечения родителей. Страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе и синтетических», - подчеркнул Глава государства.

«Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи», - заключил К. Токаев.