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    13:55, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Разработать меры борьбы с финпирамидами поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать меры борьбы с финансовыми пирамидами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с тем, нельзя упускать из виду практические вопросы борьбы с преступностью. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничеств», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    В частности, по словам Президента, Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

    «На особом контроле должно быть пресечение и предотвращение сексуального насилия против детей, особенно оставшихся без попечения родителей. Страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе и синтетических», - подчеркнул Глава государства.

    «Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи», - заключил К. Токаев.


    Теги:
    Президент Мошенничество Президент Казахстана Послание Президента-2021 Борьба с преступностью Правоохранительные органы Финансовая пирамида Послание Президента РК
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