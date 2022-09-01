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    12:57, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Разработать комплексный план по борьбе с наркоманией поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента сказал, что большую угрозу здоровью нации представляет растущее потребление синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Наркотики, как заявил Глава государства, с каждым годом становятся дешевле и доступнее.

    «Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.


    Фото: depositphotos.com





    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Борьба с наркотиками Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Президент
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