Разработать карту наиболее посещаемых мест для особых людей поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать карту наиболее посещаемых мест для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актуальным также является вопрос обеспечения физического доступа для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и транспортной инфраструктуры. Несмотря на определенный прогресс, у нас все еще имеются большие проблемы в данной сфере. В частности, строительные нормы и правила были приведены к международным стандартам доступности в 2015 году. Однако до сих пор отсутствуют критерии оценки доступности объектов, спроектированных и сданных в эксплуатацию до 2015 года. Мы даже ввели административную ответственность за несоблюдение условий доступности, но действующие стандарты продолжают повсеместно нарушаться», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

По словам Главы государства, на практике маломобильные граждане не всегда имеют элементарную возможность самостоятельно покинуть свой дом и выйти на улицу, не говоря уже о том, чтобы добраться до какого-либо объекта или передвигаться в нем.

«Эту тревожную и неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять. Нужно срочно принять действенные нормативно-правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу «от порога до порога». В этой связи местным исполнительным органам следует разработать список или карту востребованных объектов», - отметил Президент.

«Она должна включать все наиболее посещаемые организации. Это ЦОНы, медицинские, образовательные и другие учреждения. На ее базе приведут эти объекты в полное соответствие с требованиями. Конкретных и системных улучшений в данной сфере ждут тысячи наших соотечественников», - заключил К. Токаев.