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    12:55, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Разработать  эффективные механизмы поддержки гражданских инициатив на селе поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления - развитие гражданской культуры. Администрации Президента предстоит разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе», - отметил Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.



    Теги:
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