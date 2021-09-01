Разработать  эффективные механизмы поддержки гражданских инициатив на селе поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важный фактор дальнейшей модернизации местного самоуправления - развитие гражданской культуры. Администрации Президента предстоит разработать эффективные механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских неправительственных организаций систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это придаст хороший импульс для социальной активности на селе», - отметил Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.



