19 Мая 2022 18:44

Разработать долгосрочную концепцию налоговой политики поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости стабилизировать налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс. Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями отечественного бизнеса в Акорде.

«Необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния», - заявил Президент.

По словам Главы государства, «после того, как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений».

«Поручаю Правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Как добавил Президент, отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации.

«Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач. К началу следующего года ожидаю взвешенных предложений от Правительства», - обратился он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что он продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры.