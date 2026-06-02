Разработаны правила постановки на спецучет очередников на землю под ИЖС в городе Алатау

Проект приказа предусматривает утверждение правил постановки на специальный учет и предоставления равнозначных мест в очереди на бесплатное получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Проект касается граждан, которые ранее состояли в очереди на получение земельных участков в населенных пунктах, расположенных в пределах нового специального правового режима города Алатау.

Основанием для подготовки проекта указан Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау».

Согласно материалам проекта, основная цель правил — обеспечить сохранение очередности граждан при переходе к новому административно-правовому регулированию и предоставить равнозначные позиции в очереди на получение земельных участков под ИЖС. Ожидается, что реализация механизма будет рассчитана на 2027 год и последующие периоды.

В документе отмечается, что речь идет о формализации порядка учета и переноса ранее сформированных очередей граждан, претендующих на бесплатное получение земельных участков.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 июня 2026 года.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил безотлагательно решить экологические проблемы возле города Алатау.