Разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на экономику Казахстана для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайного положения, Национальным банком совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программа разработана по поручению по поручению Президента Республики Казахстан.

«Для реализации данной программы будет выделено 600 млрд тенге через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца», - сообщили в Нацбанке.

Оператором Программы льготного кредитования определен АО «Казахстанский фонд устойчивости» при Национальном банке, также определены 13 банков участников, которые прошли независимую оценку качества активов (Asset Quality Reviews) и имеют в своем портфеле займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в Нацбанке, банкам-участникам программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты и иное нецелевое использование.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с АО «Казахстанский фонд устойчивости» будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.

Национальным банком будут приняты все необходимые меры по доведению выделенных средств до конечного заемщика.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование для субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге по ставке в 8%.