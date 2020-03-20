+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 9 °С
USD 448.50 EUR 485.28
RUB 5.61 CNY 63.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ - Нацбанк

20 Марта 2020 13:11
Поделиться:
Разработана Программа льготного кредитования субъектов МСБ - Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В связи с пандемией коронавирусной инфекции и ее негативным влиянием на экономику Казахстана для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, пострадавших в результате чрезвычайного положения, Национальным банком совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработана Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Для доллара и евро установлены пределы отклонения курса покупки от курса продаж в обменниках - Нацбанк
Помощь бизнеса: рестораторы столицы доставят горячее питание на блок-посты и в больницы На бирже AIX листингованы облигации на 63 млрд тенге, номинированные в юанях Нарушения режима ЧП выявили в акмолинских кафе и ресторанах

Программа разработана по поручению по поручению Президента Республики Казахстан.

«Для реализации данной программы будет выделено 600 млрд тенге через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня. Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца», - сообщили в Нацбанке.

Оператором Программы льготного кредитования определен АО «Казахстанский фонд устойчивости» при Национальном банке, также определены 13 банков участников, которые прошли независимую оценку качества активов (Asset Quality Reviews) и имеют в своем портфеле займы субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в Нацбанке, банкам-участникам программы запрещено использовать выделенные средства на приобретение государственных и негосударственных ценных бумаг, размещение на депозитах в других банках, приобретение иностранной валюты и иное нецелевое использование.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с АО «Казахстанский фонд устойчивости» будет осуществлять на ежемесячной основе мониторинг своевременного и целевого использования льготных кредитов, выданных предпринимателям.

Национальным банком будут приняты все необходимые меры по доведению выделенных средств до конечного заемщика.

Напомним, вчера Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование для субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге по ставке в 8%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Банки, Малый бизнес, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив