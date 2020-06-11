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Разработан проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений - АНК

11 Июня 2020 13:11
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Разработан проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений - АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений разработан в Казахстане. Об этом заявил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туймебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время по поручению Главы государства приняты меры по повышению эффективности государственной политики в сфере межэтнических отношений. Образован Комитет по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК. РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК преобразовано путем передачи в ведение Правительства РК. Уполномоченным органом по руководству определено Министерство информации и общественного развития. Разработан проект Концепции государственной политики в сфере межэтнических отношений», - сообщил Жансеит Туймебаев в ходе онлайн-заседания Научно-экспертного совета АНК.

Как отметил Ж. Туймебаев, на региональном уровне проводится перераспределение функций между заместителями акимов городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей в целях закрепления за одним заместителем исключительно вопросов внутренней политики.

«Создаются отдельные подразделения по вопросам развития межэтнических отношений в составе управлений внутренней политики, общественного развития акиматов. Региональные секретариаты Ассамблеи и КГУ «Қоғамдық келісім» передаются в управление внутренней политики. Заместителями председателя региональной ассамблеи будут заместители акима, курирующие сферу внутренней политики», - сказал заместитель Председателя АНК.

Кроме того, зампредседателя АНК рассказал и о деятельности Института прикладных этнополитических исследований.

«Основной предмет деятельности института - в области межэтнических отношений. Вы знаете, что директором института назначен известный политолог и опытный специалист Талгат Калиев. Перед новым институтом стоят важные задачи. Думаю, будет правильным, если новый Институт станет рабочим органом научно-экспертного Совета Ассамблеи. Институту следует актуализировать график подготовки информационно-аналитических материалов, организовать подготовку линейки мониторинговой продукции, а также других востребованных материалов. Уверен, что институт совместно с научно-экспертным советом ассамблеи выведут на новый уровень важную работу по научному осмыслению межэтнических отношений в стране», - заключил Ж. Туймебаев.


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#АНК   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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