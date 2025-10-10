Разрабатывается План социально-экономического развития Торгайского региона

В совещании приняли участие аким Костанайской области Кумар Аксакалов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбек Баталов, вице-министры государственных органов, представители бизнес-сообщества и другие участники.

Открывая совещание, Серик Жумангарин подчеркнул, что в своем Послании Глава государства особо отметил необходимость приоритетного внимания к развитию Торгайского региона. Вице-премьер отметил, что данный вопрос находится в постоянном фокусе Правительства, особенно в части обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения. С учетом исторической, стратегической и социально-демографической значимости региона уже начата работа по подготовке плана развития.

В ходе обсуждения участники представили свои предложения и проекты, направленные на раскрытие потенциала Торгайского региона.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что выгодное географическое положение делает область ключевым транзитным звеном между Европой и Азией. Реализация инфраструктурных инициатив, таких как строительство автодороги «Центр-Запад» и восстановление аэропорта в Аркалыке, позволит создать новые возможности для инвестиций и бизнеса. По его словам, в экономическом блоке плана предусмотрено 11 инвестиционных проектов на сумму свыше 62 млрд тенге с созданием около 400 рабочих мест. Основное внимание уделяется развитию АПК, переработке сельхозпродукции, строительству 15 убойных пунктов с переработкой – на эти цели предусмотрено 5,6 млрд тенге под 2,5% годовых (по опыту СКО), проектам по добыче углеводородов и разведке твердых полезных ископаемых.

Представители бизнеса также представили свои инициативы.

Руководитель ТОО «Arkalyq Qus» Максим Божко сообщил, что предприятие, основанное в 2008 году, сегодня производит около 140 млн яиц. Компания планирует вдвое увеличить мощности фабрики – строительство начнется весной 2026 года. Также реализуются проекты по строительству комбикормового завода и завода по производству органических удобрений.

Учредитель ТОО «Ұрпақ Агро» сообщил о намерении компании приобрести до 10 тыс. голов мелкого рогатого скота для дальнейшего развития мясного животноводства и переработки.

Генеральный директор ТОО «Zengi Group» Жанибек Кенжебаев представил проект «Консорциум 20+1», в рамках которого уже привлечены 12 инвесторов. Это пилотная модель устойчивого развития мясного животноводства, предусматривающая создание 20 малых ферм и управляющей компании. По словам Жанибека Кенжебаева, компания готова инвестировать в реализацию проекта порядка 1,1 млрд тенге, при этом прорабатываются дополнительные источники финансирования. По поручению вице-премьера, вопрос поддержки проекта поручено рассмотреть Министерству национальной экономики совместно с Министерством сельского хозяйства.

Также обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры. В частности, поднималась тема строительства автозаправочных станций на трассе Астана–Иргиз. В настоящее время на данном участке функционируют две станции, однако с учетом протяженности дороги существует необходимость установки дополнительных комплексов в районах Егиндиколя и Торгая.

В этой связи компания «PetroRetail», уже работающая на данном направлении, представила свои предложения по развитию и расширению сети. Помимо расширения сети АЗС, компания развивает направление придорожного сервиса под брендом Keruen Inn. Первый такой отель был открыт в Мерке Жамбылской области. Аналогичный объект предлагается построить и в Торгайском регионе.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил доработать проект Плана с учетом всех высказанных предложений и предусмотреть меры по развитию сфер культуры, туризма и занятости населения. Министерству промышленности и строительства поручено совместно с акиматом провести геологическое изучение недр на территориях Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов, что позволит создать новые возможности для привлечения инвестиций и развития бизнеса.

- Важно определить якорные проекты и создать специальные условия финансирования. Министерство национальной экономики утвердит отдельную программу «Өрлеу-Торғай», которая станет драйвером устойчивого и комплексного развития региона, — отметил вице-премьер.

Напомним, 16 сентября т.г. Глава государства в ходе встречи с руководителями сельхозформирований Акмолинской области заявил о планах посетить в этом году Костанайскую область и в частности Торгайский регион.