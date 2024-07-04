Разрабатывается план модернизации и реформирования ШОС

Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Об этом в эксклюзивном интервью для Kazinform заявил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С момента создания ШОС прошло более двух десятилетий, за которые были достигнуты значительные успехи во всех областях и произошли серьезные изменения в международной обстановке. Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Работа в этом направлении ведется на уровне СГГ, СГП, СМИД и других важных механизмов Организации, - сказал Чжан Мин.

Указанный процесс, по его словам, был запущен в 2022 году, когда на Самаркандском саммите главы государств-членов приняли решение о совершенствовании деятельности ШОС.

- Секретариат ШОС, как основной исполнительный орган Организации, активно выполняет поручения лидеров государств-членов, после Самаркандского саммита выдвинул предложения по совершенствованию работы ШОС, - добавил Чжан Мин.

Генсек ШОС также напомнил, что в марте 2023 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялись первые экспертные консультации по этой теме, по итогам которых принято решение о передаче последующего рассмотрения этой работы на заседаниях Совета национальных координаторов, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов.