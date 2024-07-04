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    08:40, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Разрабатывается план модернизации и реформирования ШОС

    ШОС ШЫҰ
    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Об этом в эксклюзивном интервью для Kazinform заявил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - С момента создания ШОС прошло более двух десятилетий, за которые были достигнуты значительные успехи во всех областях и произошли серьезные изменения в международной обстановке. Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Работа в этом направлении ведется на уровне СГГ, СГП, СМИД и других важных механизмов Организации, - сказал Чжан Мин.

    Указанный процесс, по его словам, был запущен в 2022 году, когда на Самаркандском саммите главы государств-членов приняли решение о совершенствовании деятельности ШОС.

    - Секретариат ШОС, как основной исполнительный орган Организации, активно выполняет поручения лидеров государств-членов, после Самаркандского саммита выдвинул предложения по совершенствованию работы ШОС, - добавил Чжан Мин.

    Генсек ШОС также напомнил, что в марте 2023 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялись первые экспертные консультации по этой теме, по итогам которых принято решение о передаче последующего рассмотрения этой работы на заседаниях Совета национальных координаторов, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов.

    - В настоящее время государства-члены ШОС достигли ряда важных договоренностей по этому вопросу и продвигают соответствующую работу по намеченному плану. Поскольку эта работа еще продолжается, я пока не могу раскрывать все детали. Однако я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы сможем разработать перспективный и конструктивный план модернизации и реформирования ШОС, который поможет нашей Организации идти в ногу со временем и приносить больше пользы народам государств-членов, - заключил Чжан Мин.

    Теги:
    ШОС Чжан Мин Генсек ШОС Сотрудничество Саммит ШОС Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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