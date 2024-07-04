Разрабатывается план модернизации и реформирования ШОС
Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Об этом в эксклюзивном интервью для Kazinform заявил Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин, передает корреспондент агентства Kazinform.
- С момента создания ШОС прошло более двух десятилетий, за которые были достигнуты значительные успехи во всех областях и произошли серьезные изменения в международной обстановке. Государства-члены рассматривают совершенствование деятельности ШОС как одну из ключевых задач и прилагают все усилия для ее продвижения. Работа в этом направлении ведется на уровне СГГ, СГП, СМИД и других важных механизмов Организации, - сказал Чжан Мин.
Указанный процесс, по его словам, был запущен в 2022 году, когда на Самаркандском саммите главы государств-членов приняли решение о совершенствовании деятельности ШОС.
- Секретариат ШОС, как основной исполнительный орган Организации, активно выполняет поручения лидеров государств-членов, после Самаркандского саммита выдвинул предложения по совершенствованию работы ШОС, - добавил Чжан Мин.
Генсек ШОС также напомнил, что в марте 2023 года в Астане под председательством казахстанской стороны состоялись первые экспертные консультации по этой теме, по итогам которых принято решение о передаче последующего рассмотрения этой работы на заседаниях Совета национальных координаторов, Совета министров иностранных дел и Совета глав государств-членов.
- В настоящее время государства-члены ШОС достигли ряда важных договоренностей по этому вопросу и продвигают соответствующую работу по намеченному плану. Поскольку эта работа еще продолжается, я пока не могу раскрывать все детали. Однако я уверен, что совместными усилиями государств-членов мы сможем разработать перспективный и конструктивный план модернизации и реформирования ШОС, который поможет нашей Организации идти в ногу со временем и приносить больше пользы народам государств-членов, - заключил Чжан Мин.