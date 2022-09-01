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    12:11, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Разовую амнистию участникам январских событий объявил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил об амнистии участникам январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нам как воздух нужно единство страны. И те, кто участвовал в беспорядках, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются, что не только суд пройдет справедливо, но и общество тоже будет относиться с прощением», - сказал Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.

    «Государство смягчило наказание гражданам, участвовавшим в январских событиях, но не совершившим тяжких преступлений. Ряд нарушителей закона осознали свою вину и раскаялись в совершенных делах. Думаю, к ним лучше относиться с извинениями. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январских событий», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    «Разумеется, амнистия не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти», - добавил Глава государства.

    Ранее сообщалось, что сегодня Глава государства выступает с Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Основная часть Послания посвящена социально-экономическому развитию страны. Прямая трансляция Послания народу Казахстана проводится на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Январские события Президент Казахстана Алматинская трагедия Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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