Разобраться в передаче детских садов частникам поручил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанско й области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию с передачей трех детских садов Петропавловска в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На итоговой отчетной встрече акима города Булата Жумабекова депутат городского акимата, юрист, член городского общественного совета Павел Афанасьев обратился с вопросом о передаче детсадов в частные руки. Он попросил разъяснить, почему тендер по передаче провели в августе, а решение маслихата было только в октябре. Поинтересовался он и принципом выбора детсадов.

«Почему городской собственностью распоряжается управление образования? В чем была необходимость? Эти детские сады находятся в выгодном местоположении, всегда финансировались на 100%, никогда в ремонте не получали отказа, могли финансироваться и дальше. На дополнительных услугах зарабатывали достаточные средства для своего содержания. Нам не были предоставлены экономические расчеты. Если все было хорошо, зачем нужно было менять систему?» – спросил П. Афанасьев.

На вопрос юриста ответил аким области Кумар Аксакалов. Глава региона уверен, что именно эти детские сады передавать в доверительное управление не было необходимости.

«Передача в управление должна касаться детских садов, которые находятся в плохом состоянии. Там, где не хватает государственных инвестиций, привлекается частник. Это нормально, это политика государства. В целом по республике работа такая идет. По этим садикам – недоработка. Необходимости в их передачи не было. Подход и городского отдела, и областного управления неправильный. Там есть и этические нормы, о которых говорили в соцсетях. Я поручил агентству по делам госслужбы дать соответствующую оценку, разобраться в деталях. Моя позиция – эти три детских сада не надо передавать. Выводы соответствующие будут сделаны», - подчеркнул К.Аксакалов.

Напомним, в Петропавловске одни из лучших в городе детских садов передали в доверительное управление. Ситуация оказалась почти скандальной. Вопрос выносили на заседание общественного совета.