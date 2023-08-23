Разные части Турции одновременно охвачены лесными пожарами

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За последние несколько дней сразу в нескольких провинциях Турции активно ведется борьба с крупными пожарами лесостепных зон. На сегодняшний день общая площадь возгорания составляет более 1 500 гектаров, передает собственныйкорреспондент МИА «Казинформ».

Лесной пожар на северо-западе Турции в провинции Чанаккале продолжается уже больше 15 часов. Во избежание жертв и пострадавших, люди с отдельных районов вывезены в более безопасные места. На данном этапе эвакуировано свыше 1 250 человек.

Всего из-за пожара в регионе освобождены 9 населенных пунктов.

По словам властей, пожар пока не удается взять под контроль, в данное время ведется подготовка к наихудшему сценарию. В качестве мер предосторожности автодорога Чанаккале-Чан закрыта для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы закрыт для морского транспорта с обеих сторон.

По сообщению Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), в регионе бедствия для тушения пожара задействовано большое количество людей и спецтехники. В провинции Чанаккале с огнем борются 68 единиц поливальных машин и многочисленная противопожарная техника. Задействовано 10 самолетов и 26 вертолетов. Однако из-за густого дыма работа пожарной авиации усложнена слабой видимостью над территорией.

По сообщению Министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, в разных регионах страны за последние несколько дней зафиксировано 29 пожаров степных и лесостепных зон. Из общего числа возгораний 26 потушены и взяты под контроль.

«На данный момент службы экстренного реагирования и авиация продолжают вести борьбу в трех местностях, где очаги возгорания и пожары усиливаются. Один из них в центральной части Чанаккале. Второй крупный пожар в Бурсе, Енишехире и Караджабейе. На данный момент пожар в Чанаккале является самым сильным. Основные силы и средства брошены туда», - добавил турецкий министр.

Ранее по неустановленной причине в кустарниковой зоне района Гюндогду на острове Мраморный остров вспыхнул пожар. Огненную стихию удалось взять под контроль за два часа благодаря быстрому реагированию Регионального управления лесного хозяйства Балыкесира, местных пожарных служб и бригад муниципалитета Мраморных островов.

Глава муниципалитета Сулейман Аксой сообщил, что пожар удалось локализовать до масштабного распространения в сторону населенных пунктов.

Наряду с этим, 2 дня назад был локализован возникший по неустановленной причине лесной пожар в районе Феке провинции Аданы. В регионе работали 70 сотрудников областного управления лесного хозяйства и 5 единиц поливных машин. Благодаря своевременному вмешательству пожарных огонь удалось взять под контроль. В этом районе продолжается работа по охлаждению мест возгорания.

19 августа также было осуществлено воздушное и наземное тушение лесного пожара в районе Андырын провинции Кахраманмараш. Пожарные отряды регионального управления лесного хозяйства в локализации огня использовали 2 самолета, 7 вертолетов, 24 цистерны с водой и 300 человек личного состава. Пожар потушен, а территория возгорания взята под контроль властей.

В то же время лесной пожар вспыхнул в западной части Турции в районе Юркмез провинции Измир. Бригады Измирского регионального управления лесного хозяйства в короткие сроки начали борьбу со стихией. Возгорание удалось взять под контроль благодаря экстренному вмешательству авиации, расчетов пожарных машин и сельхозтехники. Сейчас потушенный пожар и его последствия не угрожают близлежащим населенным пунктам и зонам отдыха туристов.

Два дня назад в лесной зоне вблизи населенных пунктов района Ялы без масштабного ущерба был локализован пожар. В тушении лесного массива были задействованы 4 самолета, 4 вертолета, 10 пожарных машин, 2 машины по подаче воды и бульдозеры. Огонь удалось быстро взять под контроль. На местности проводятся работы по охлаждению территории.

Одновременно был локализован лесной пожар в районе Кепсут города Балыкесир. В результате возгорания машины груженной соломой возник масштабный пожар на территории леса. На местности работали 8 самолетов, 8 вертолетов, 87 единиц техники и более 400 человек личного состава.

Для установления причины возгорания в регионах, где зафиксированы возгорания созданы специальные комиссии. Так как пожары начались практически одновременно с разницей в один-два дня, местные власти версию умышленного поджога не исключают.

О жертвах и пострадавших к данному часу информации не поступало.