Разница почти 460 тысяч: сколько в Казахстане мужчин и женщин

Численность населения Казахстана на 1 июля 2026 года составила 20 590 589 человек, увеличившись за месяц на 14 610 человек, передает корреспондент Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Для сравнения, на 1 июня в стране проживали 20 575 979 человек. Таким образом, за месяц население выросло примерно на 0,07%.

Большая часть населения страны проживает в городах — 13 190 585 человек, тогда как в сельской местности насчитывается 7 400 004 жителя.

По полу население распределяется следующим образом: 10 524 770 женщин и 10 065 819 мужчин. Женщин в стране примерно на 459 тыс. больше, чем мужчин.

Крупнейшим городом страны по численности населения остается Алматы — 2 373 772 человека. Далее идут Туркестанская область — 2 145 680, Астана — 1 682 721 и Алматинская область — 1 612 393 человека.

Наименьшая численность населения зафиксирована в области Ұлытау — 218 015 человек.

При этом наиболее высокая доля городского населения отмечается в Карагандинской области (82,7%), области Улытау (79,6%) и Актюбинской области (76,5%). Самая низкая — в Алматинской (19,3%) и Туркестанской (25,4%) областях.

Ранее сообщалось о том, что Астана растет в пять раз быстрее Алматы.