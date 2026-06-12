Астана растет в пять раз быстрее Алматы

Столица Казахстана сохраняет статус самого быстрорастущего города страны по темпам прироста населения. Об этом сообщили в Департаменте Бюро национальной статистики по городу Астане в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

По данным ведомства, на начало апреля 2026 года численность населения столицы достигла 1 млн 662 тыс. 755 человек. За последние пять лет, начиная с 2021 года, количество жителей города увеличилось почти на 472 тысячи человек.

Как отметили в департаменте, темп прироста населения Астаны в 2026 году составил 7,23%. Это значительно превышает показатели других крупнейших городов страны. Так, в Алматы прирост населения за аналогичный период составил 2,45%, в Шымкенте — 3,02%, а в Караганде — 1,34%.

Статистические данные свидетельствуют о том, что Астана продолжает оставаться главным центром внутренней миграции в Казахстане. Ежегодно в столицу переезжают тысячи граждан из различных регионов страны.

По мнению экспертов, высокая динамика роста населения обусловлена сразу несколькими факторами. В первую очередь речь идет о концентрации рабочих мест, развитии государственных институтов и расширении деловой активности. Существенное влияние оказывает и миграция семей с детьми, которые рассматривают столицу как площадку для получения качественного образования и более широких возможностей для профессионального развития.

Рост численности населения оказывает влияние на развитие городской инфраструктуры, жилищного строительства, транспортной системы и социальной сферы. В связи с этим перед городскими властями стоят задачи по дальнейшему расширению сети школ, детских садов, медицинских учреждений и объектов общественного транспорта.

По данным Бюро национальной статистики, сегодня каждый 11-й житель Казахстана проживает в Астане. При сохранении текущих темпов роста столица продолжит укреплять позиции одного из крупнейших и наиболее динамично развивающихся мегаполисов.

Ранее стало известно, какие медицинские объекты построят в Астане.