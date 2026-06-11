Какие медицинские объекты построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве новых медицинских объектов.

— Продолжаем развивать столицу во всех направлениях. В городе в ближайшие годы планируем построить 11 объектов здравоохранения, включая многопрофильную больницу, 8 современных поликлиник и 2 подстанции скорой медицинской помощи. Одна из ключевых задач — развитие службы родовспоможения. За последние десять лет число родов в столице выросло на 35%. В связи с этим приняли решение построить 2 новых перинатальных центра. Один из объектов завершим в 2027 году. Реализация данных двух проектов позволит покрыть существующую потребность в акушерских койках и укрепить систему материнства и детства столицы, — написал аким столицы.

Фото: акимат города Астаны

По поручению Главы государства ведется строительство многопрофильной больницы на 300 коек в районе Сарыарка.

В настоящее время завершается строительство приемно-диагностического комплекса при городской многопрофильной больнице № 2.

Фото: акимат города Астаны

Также в районе вокзала Нурлы жол начала работу новая поликлиника на 350 посещений в смену. Кроме того, ведется строительство поликлиники в районе жилого массива Тельмана. В следующем году планируем приступить к строительству еще 2 крупных поликлиник, а также врачебной амбулатории в жилом массиве Өндіріс».