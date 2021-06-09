Разницу концепции и нацпроекта развития АПК объяснил Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У концепции и Нацпроекта развития АПК четко разграниченные цели и задачи. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на отчетной встрече с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МСХ рассказал, что в целях дальнейшего устойчивого развития агропромышленного комплекса Министерством сельского хозяйства по поручению Главы государства разработаны Концепция по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2030 годы и Национальный проект развития АПК на 2021-2025 годы.

В ведомстве напомнили, что 21 апреля текущего года, общие подходы развития АПК были презентованы членам Высшего совета по реформам при Президенте РК и одобрены Президентом. Касым-Жомарт Токаев поручил разграничить меры между концепцией и Нацпроектом.

«Концепция определяет приоритеты и векторы развития отрасли на долгосрочный период, поэтому включает меры системного характера, в том числе изменение законодательства и нормативно-правовой базы. А Нацпроект сфокусирован на решении точечных задач и проектов, требующих концентрации усилий и ресурсов», - отметил Сапархан Омаров.

Основными задачами концепции являются:

- повышение эффективности мер господдержки;

- обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности;

- обеспечение доступности земельных ресурсов;

- совершенствование финансовых инструментов и другие меры системного характера.

В рамках системных документов планируется обеспечить стабильность и преемственность мер господдержки путем нормативного закрепления, что позволит аграриям планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу. Также, в целях повышения эффективности господдержки, для бизнеса будут выставлены встречные обязательства.

Кроме того, по поручению Главы государства при выделении господдержки будет учитываться специализация регионов, которая позволит дифференцированно и более эффективно проводить государственную политику в сфере развития АПК в зависимости от природно-климатических и других факторов.

Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.