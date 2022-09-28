Разницу цен на продукты в Казахстане и соседних странах объяснил глава Минсельхоза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объяснил более низкие цены на муку в России в сравнении с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это напрямую зависит от урожайности. Приведу в пример урожайность зерновых. В Российской Федерации в среднем урожайность порядка 25-35 центнеров с гектара, в прошлом году у нас было 9 центнеров с гектара, в этом году – превысило 12 центнеров с гектара. То есть на каждый гектар, учитывая их более благоприятные природно-климатические, почвенные условия, у них в три раза больше урожайность, а значит и себестоимость зерна в три раза ниже. Поэтому, что касается муки, зерна, зерновых, есть объективные причины на то, что у них цены ниже», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

При этом министр подчеркнул, что цена на картофель на протяжении года была ниже, чем у большинства соседних стран.

«Что касается складывающихся более низких цен на определенные категории товаров, Казахстан открытая страна, мы экспортируем, и наши зерновые продукты питания пользуются спросом на внешних рынках, особенно у близлежащих в Средней Азии. Наши цены, внутренние, как правило корректируются ценами на нашу продукцию (масленичные, зерновые, остальные виды продуктов), на которую идет спрос от наших соседей. Из-за корректировки, которая идет, мы иногда вынуждены вводить квоты, чтобы на внутренний рынок сырье оставлять. Потом тут вопрос и уровня цен внутри Казахстана, это зависит от эффективности наших хозяйств, нашей урожайности и от наличия объемов товаров, которые мы производим внутри страны», - добавил он.

Е. Карашукеев заявил о планах по наращиванию объемов производства до 100% в ближайшие 3-4 года по некоторым позициям товаров, внутреннее обеспечение ими на сегодня доходит до 60-70%. Это творог, колбасные изделия, мясо птицы, мясо рыбы.