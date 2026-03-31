    22:46, 30 Март 2026 | GMT +5

    Размытую дорогу восстанавливают в Акжарском районе СКО

    В Акжарском районе Северо-Казахстанской области одна из автомобильных дорог была временно закрыта в связи с разрушением дорожного полотна потоком воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, что на проезжей части образовался провал. По его словам, талая вода, пришедшая с полей, смыла находившийся в этом месте мост.

    По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, данный размыв образовался сегодня утром, примерно в 9:00, на первом километре автомобильной дороги районного значения «Ленинградское — Айсары», расположенной в Ленинградском сельском округе Акжарского района.

    — В результате резкого таяния снега уровень скопившейся воды повысился, что создало угрозу размыва дорожного покрытия. В целях минимизации последствий было принято решение об открытии дорожного полотна под специальным контролем. Данная мера была предпринята для пропуска избыточной воды.
    По состоянию на 19:00 уровень воды снизился. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В работах задействованы семь единиц техники (два погрузчика, пять грузовых автомобилей) и десять рабочих, — сообщил руководитель управления Ерден Шортыбаев.

    Согласно плану, ремонтные работы планируется завершить сегодня, 30 марта.

    В целях обеспечения безопасности движение транспорта на данном участке временно ограничено. С обеих сторон выставлены посты патрульной полиции, дежурство несут четыре сотрудника и два патрульных автомобиля.

    По словам специалистов, причиной паводка стали особенности рельефа местности, повышение температуры воздуха, а также значительный приток воды из соседних районов Акмолинская область.

    Ранее мы сообщали, что в этом же Акжарском районе был затоплен участок автомобильной дороги.

    Айгуль Эсеналиева
