Размытую дорогу восстанавливают в Акжарском районе СКО

На видеозаписи, снятой очевидцем, видно, что на проезжей части образовался провал. По его словам, талая вода, пришедшая с полей, смыла находившийся в этом месте мост.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области, данный размыв образовался сегодня утром, примерно в 9:00, на первом километре автомобильной дороги районного значения «Ленинградское — Айсары», расположенной в Ленинградском сельском округе Акжарского района.

— В результате резкого таяния снега уровень скопившейся воды повысился, что создало угрозу размыва дорожного покрытия. В целях минимизации последствий было принято решение об открытии дорожного полотна под специальным контролем. Данная мера была предпринята для пропуска избыточной воды.

По состоянию на 19:00 уровень воды снизился. В настоящее время ведутся восстановительные работы. В работах задействованы семь единиц техники (два погрузчика, пять грузовых автомобилей) и десять рабочих, — сообщил руководитель управления Ерден Шортыбаев.

Согласно плану, ремонтные работы планируется завершить сегодня, 30 марта.

В целях обеспечения безопасности движение транспорта на данном участке временно ограничено. С обеих сторон выставлены посты патрульной полиции, дежурство несут четыре сотрудника и два патрульных автомобиля.

По словам специалистов, причиной паводка стали особенности рельефа местности, повышение температуры воздуха, а также значительный приток воды из соседних районов Акмолинская область.

