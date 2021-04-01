Разместить штаб-квартиру Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда в МФЦА предложил Президент РК
«Необходимо ускорить работу по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Это первый совместный финансовый институт тюркоязычных государств», - сказал Касым-Жомарт Токаев на неофициальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Глава государства предложил разместить штаб-квартиру в Международном финансовом центре «Астана».
«После того, как все государства-члены проработают данную инициативу, предлагаю разместить штаб-квартиру фонда в Международном финансовом центре «Астана». МФЦА – площадка, которая соединяет лучший опыт финансовых институтов международного уровня и современные инструменты. Здесь широко используются исламский банкинг и исламские облигации (сукук). Центр открывает большие возможности для привлечения объемных инвестиций в тюркские страны», - заключил Президент.