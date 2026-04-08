    22:02, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Размер углеродных пошлин на импорт впервые установил ЕС

    Еврокомиссия установила размер углеродных пошлин для импорта в ЕС товаров, чье производство связано с большим объемом выбросов углекислого газа, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    Цена на сертификаты, выдаваемые в ЕС в рамках механизма трансграничного углеводородного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), впервые обнародована Еврокомиссией во вторник, 7 апреля. В первом квартале 2026 года она составляет 75,36 евро или 87,14 долларов за 1 тонну вредных выбросов.

    Введенный Евросоюзом механизм трансграничного углеводородного регулирования — первая в мире пошлина на импортируемые товары, производство связано с большим объемом выбросов парниковых газов. Как поясняет агентство Reuters, кроме прочего, речь идет о стали, алюминии, цементе.

    Как уточняется на сайте немецкого Федерального ведомства по защите окружающей среды, каждый сертификат CBAM соответствует 1 тонне выбросов в эквиваленте углекислого газа, связанных с производством импортируемых товаров (так называемые «серые выбросы»). Отмечается, что, если за эти выбросы в третьей стране уже была уплачена пошлина на углерод, число необходимых сертификатов CBAM может быть уменьшено, чтобы избежать двойного налогообложения.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможности увеличения производства собственной энергии.

    Диана Калманбаева
