Размер углеродных пошлин на импорт впервые установил ЕС

Цена на сертификаты, выдаваемые в ЕС в рамках механизма трансграничного углеводородного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), впервые обнародована Еврокомиссией во вторник, 7 апреля. В первом квартале 2026 года она составляет 75,36 евро или 87,14 долларов за 1 тонну вредных выбросов.

Введенный Евросоюзом механизм трансграничного углеводородного регулирования — первая в мире пошлина на импортируемые товары, производство связано с большим объемом выбросов парниковых газов. Как поясняет агентство Reuters, кроме прочего, речь идет о стали, алюминии, цементе.

Как уточняется на сайте немецкого Федерального ведомства по защите окружающей среды, каждый сертификат CBAM соответствует 1 тонне выбросов в эквиваленте углекислого газа, связанных с производством импортируемых товаров (так называемые «серые выбросы»). Отмечается, что, если за эти выбросы в третьей стране уже была уплачена пошлина на углерод, число необходимых сертификатов CBAM может быть уменьшено, чтобы избежать двойного налогообложения.

