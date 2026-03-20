Евросоюз рассматривает возможности увеличения производства собственной энергии

А. Кошта отметил, что текущий 2026 год — европейский год конкурентоспособности. И сегодня в ходе саммита лидеры сосредоточатся на повышении конкурентоспособности европейской экономики.

— Для увеличения экономической конкурентоспособности крайне важно наращивать экономический рост, создавать качественные рабочие места, а также повышать нашу стратегическую автономию. И сегодня мы выполним наше обещание «Одна Европа, один рынок», данное несколько недель назад на выездном совещании в Алден-Бизене, — сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо интегрировать энергетический и телекоммуникационный секторы в единый рынок, продолжать программу упрощения, и нам больше инвестировать в инновации в новых секторах: ИИ, квантовые вычисления, в навыки, переквалификацию, повышение квалификации, непрерывное обучение.

— Далее нам нужен следующий долгосрочный бюджет, соответствующий этим целям. И, конечно же, нам также необходимо мобилизовать европейские сбережения для поддержки инвестиций. И для этого нам необходимо заключить соглашение о Союзе сбережений и инвестиций — это очень важно. Именно поэтому сегодня мы утвердим конкретные меры с конкретными сроками, чтобы реализовать нашу программу не позднее конца 2027 года, но с рядом мер, которые нам необходимо принять до конца этого года. Конечно, никто не может игнорировать тот факт, что мы переживаем непростые времена в энергетической сфере, и нам необходимо решать эти проблемы, — добавил он.

Антониу Кошта отметил, что нынешний конфликт в Иране еще раз показывает, что лучший способ обеспечить предсказуемый и надежный горизонт в энергетической сфере — это увеличить собственное производство энергии. Это единственный путь к автономности, независимости и безопасности нашей энергетической системы.

— Для этого нам необходимо осуществить энергетический переход, и это наша главная задача. Конечно, мы должны делать это, учитывая специфику различных государств-членов, специфику некоторых экономических секторов, интенсивно использующих энергию. Но мы должны делать это вместе и никогда не забывать, что нам необходимо не только защищать наши компании сегодня, но и обеспечить, чтобы у следующего поколения была планета, на которой они смогут жить. Это часть климатической и экологической цели. Совершенно очевидно, что энергия означает безопасность. Нам необходимо наращивать собственные мощности для производства собственной энергии, потому что это единственный путь к безопасности, — заключил Антониу Кошта.

