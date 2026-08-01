Субсидии на переезд по программе трудовой мобильности превышает 300 тысяч теңге

По состоянию на 1 июля 2026 года государственные субсидии на переезд в регионы с дефицитом трудовых ресурсов получили 3 420 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Еще 3 432 гражданам компенсировали расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

В 2026 году размер единовременной субсидии на переезд составляет 70 месячных расчетных показателей, или 302 750 теңге, на каждого члена семьи.

Кроме того, участникам программы компенсируются расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Размер выплат составляет от 64 875 до 129 750 теңге в зависимости от состава семьи и населенного пункта.

В ведомстве отметили, что меры государственной поддержки предоставляются в соответствии с законодательством в рамках программы межрегиональной трудовой мобильности.

Ранее сообщалось, что участники программы переселения в Казахстане смогут получить до 7 млн теңге на покупку жилья.



