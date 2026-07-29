До 7 млн теңге на покупку жилья смогут получить участники программы переселения в Казахстане

В Казахстане обновили программу добровольного переселения в регионы с дефицитом кадров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Как сообщили в ведомстве, главным нововведением стал рост финансовой поддержки. Максимальный размер сертификата экономической мобильности теперь составляет до 7 млн теңге (1 625 МРП). Полученные средства можно направить на покупку собственного жилья в регионе переселения.

Помимо жилищного сертификата, участникам программы выплачивают субсидии на переезд, компенсируют расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг, а также оказывают содействие в трудоустройстве.

Отмечается, что подобрать работу и работодателя можно еще до переезда. Для этого представители принимающих регионов проводят ярмарки вакансий в регионах выбытия.

В министерстве также сообщили, что расширен круг участников программы. Теперь государственная поддержка доступна не только безработным, но и востребованным специалистам, а также главам крестьянских и фермерских хозяйств.

Подать заявку, ознакомиться с картой регионов, перечнем востребованных профессий и подобрать вакансию можно дистанционно через портал migration.enbek.kz.

По данным министерства, с 2017 года участниками программы добровольного переселения стали 73,9 тыс. человек. Из них 31 тыс. были трудоустроены на постоянную работу с помощью инструментов содействия занятости.