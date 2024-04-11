Размер соцпомощи пострадавшим от паводка назвали в СКО

В Северо-Казахстанской области пострадавшие от паводка могут получить социальную помощь. Документы рассматривают в течение восьми дней, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Рината Ельжасова, размер выплаты в Акжарском, Аккайынском, Мамлютском районах составляет до 100 МРП (369 200 тенге), в Айыртауском, Есильском, Жамбылском, М. Жумабаева, Кызылжарском, им. Г. Мусрепова, Тайыншинском, Шал акына, Тимирязевском - 100 МРП, в Уалихановском – до 200 МРП (738 400 тенге), в Петропавловске – 200 МРП.

- За оказанием социальной помощи граждане могут обратиться к акиму сельского округа по месту жительства, жители районных центров - в отделы занятости и социальных программ. Заявление можно подать через портал электронного правительства. Прилагаются документ, удостоверяющий личность, подтверждающий факт причиненного ущерба гражданину либо его имуществу вследствие стихийного бедствия, документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение и реквизиты для зачисления социальной помощи. Размер оказываемой социальной помощи определяется специальной комиссией на основании представленных документов. Срок оказания социальной помощи составляет до 8 рабочих дней. Все пострадавшие семьи уже сейчас могут подготовить документы и обратиться за выплатой, - сказал Р.Ельжасов.

Ситуацию с возмещением ущерба, причиненного паводками, прокомментировала руководитель управления финансов Наталья Дышкант.

- Возмещение причинённого ущерба будет обеспечено всем пострадавшим от весеннего паводка согласно действующему законодательству. Необходимо в течение 30 календарных дней обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества, подтверждающие документы о регистрации права собственности, по сельскохозяйственным животным необходима регистрация в системе идентификации сельскохозяйственных животных. Акиматы в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления организуют оценку размера причинённого ущерба. Размер ущерба определяется независимыми оценщиками, привлекаемых местными акиматами. Выплата ущерба осуществляется после вынесения заключения в течение 30 календарных дней, - сообщила Н. Дышкант.

Ранее прокуратура области заявила о том, что будет контролировать выплату средств пострадавшим.