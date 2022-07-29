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Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК
29 Июля 2022 13:48

Размер соцвыплаты по случаю потери кормильца увеличен на 9% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на 9% увеличен размер социальных выплат по случаю потери кормильца. Такую выплату в стране получают свыше 57 тыс. семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Социальная выплата по случаю потери кормильца предоставляется до достижения ребенком 18 или 23 лет. Данная выплата назначается в случае потери ребенком родителей. Если скончался отец, выплата назначается матери, если умерла мама, выплату получает отец ребенка. Выплата назначается в зависимости от количества детей в семье», - сообщила на брифинге в СЦК глава фонда социального страхования Нурсулу Кемел.

По ее словам, в стране такую выплату получают свыше 57 тыс. семей.

«В течение года как минимум назначается около 7 тыс. новых социальных выплат. После достижения ребенком совершеннолетия автоматически приостанавливается начисление выплат», - добавила спикер.

Нурсулу Кемел отметила, что в прошлом году было потрачено 27 млрд тенге на начисление выплат в связи с потерей кормильца, а за шесть месяцев этого года на эту меру направлено 18 млрд тенге.

«С 1 января этого года на 5% увеличился размер социальных выплат по случаю потери кормильца и утраты трудоспособности. С 1 апреля размер указанных выплат увеличился еще на 4%», - добавила Нурсулу Кемел.


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