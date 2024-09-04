Размер пособий по инвалидности и потере кормильца планируют увеличить в РК

Повышение размеров пособий по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца предполагается проектом постановления Правительства, подготовленном Министерством труда и социальной защиты населения. Документ размещен на сайте «Открытые НПА», передает агентство Kazinform.

Cогласно проекту постановления, планируется с 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процентов от размера получаемых социальных выплат.

Документ находится на публичном обсуждении до 17 сентября.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца были повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.