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    22:34, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Размер пособий по инвалидности и потере кормильца планируют увеличить в РК

    Деньги
    Фото: Kazinform

    Повышение размеров пособий по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца предполагается проектом постановления Правительства, подготовленном Министерством труда и социальной защиты населения. Документ размещен на сайте «Открытые НПА», передает агентство Kazinform.

    Cогласно проекту постановления, планируется с 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5 процентов от размера получаемых социальных выплат.

    Документ находится на публичном обсуждении до 17 сентября. 

    Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца были повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

    Теги:
    Соцвыплаты Социальная поддержка Социальные Пособия Минтруда и соцзащиты РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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