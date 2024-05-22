На какие пособия могут рассчитывать казахстанцы по инвалидности и потере кормильца

Как отметили в Министерстве труда и соцзащиты, с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 203,7 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 26,7 млрд тенге.

На 1 мая 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности — 538,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца — 196,8 тысячи человек.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от:

количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца;

причины смерти;

величины прожиточного минимума.

Участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 мая 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 92,1 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 62 тысяч семей.

Размеры таких выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению Правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы — 95 496 тенге;

2 группы — 76 397 тенге;

3 группы — 52 089 тенге.

По состоянию на 1 мая 2024 г. средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 56 913 тенге, по потере кормильца — 58 681 тенге.