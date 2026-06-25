Размер кредита и просрочки учитывают в РК при оценке положения семьи

При оценке уровня благосостояния семьи учитывается не только наличие кредита, но и его размер, а также наличие просроченной задолженности. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопросы журналистов о критериях оценки материального положения граждан, он отметил, что наличие кредита само по себе не является определяющим фактором.

— Это средняя семья по нашей методике. Наличие кредита — это средний показатель. Считается объем кредита, присваиваются баллы, учитывается просроченная задолженность, — сказал Ербол Туякбаев.

По его словам, особое внимание уделяется случаям, когда просрочка по выплатам превышает 90 дней.

— Если есть просроченная задолженность свыше 90 дней, это уже серьезный показатель, который учитывается при оценке нуждаемости семьи и предоставлении мер государственной поддержки, — пояснил он.

Вице-министр также подчеркнул, что наличие кредитных обязательств является распространенной практикой, однако в идеале граждане не должны жить в условиях чрезмерной долговой нагрузки.

Кроме того, он напомнил, что с 2027 года в Казахстане планируется внедрить новый механизм ограничения долговой нагрузки заемщиков. Предполагается, что совокупный объем всех кредитов гражданина будет соотноситься с его доходами через коэффициент долга к доходу.

Если размер обязательств превысит установленный порог, новые займы выдаваться не будут. При расчете будут учитываться все виды кредитов, включая ипотеку, автокредиты и рассрочки.

Ранее в Казахстане обновили критерии оценки обеспеченности.