Что такое благополучная семья: в Казахстане обновили критерии оценки обеспеченности

Согласно документу, скорректирован порядок начисления баллов по ряду показателей, которые используются при оценке уровня благополучия семьи или отдельного гражданина.

В частности, одним из критериев остается наличие просроченной задолженности по кредитам. При отсутствии просрочки свыше 90 дней семья получает 0 баллов. Если такая задолженность имеется у одного совершеннолетнего члена семьи, из общего показателя вычитается 250 баллов, а если у всех совершеннолетних членов семьи — 500 баллов.

Изменения коснулись и оценки обеспеченности жильем. Так, отсутствие жилья оценивается в минус 200 баллов. Если на одного члена семьи приходится менее 18 квадратных метров жилья, начисляется минус 80 баллов. При наличии нескольких объектов недвижимости предусмотрены дополнительные баллы — от 100 до 2000 в зависимости от количества жилья.

Кроме того, в методике уточнен критерий наличия личного подсобного хозяйства. В зависимости от его оценочной стоимости семье может быть начислено от 50 до 600 баллов.

Методика применяется в рамках системы оценки социального положения граждан и позволяет определять уровень благополучия семьи на основе различных социально-экономических показателей.

Приказ вводится в действие с 4 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что завершен прием заявок на участие в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы — 2026». В текущем году для участия в конкурсе поступило 3 611 заявок со всех регионов страны.