Разлив реки Жайык не угрожает затоплением средневековому городищу Сарайшык в Атырауской области

Средневековому городищу Сарайшык и древним захоронениям нет угрозы затопления со стороны реки Жайык (Урал), передает корреспондент агентства Kazinform.

Средневековое городище Сарайшык расположено на берегу реки Жайык, на территории Сарайшыкского сельского округа. Округ входит в Махамбетский район.

Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб, опасная отметка уровня воды в реке в Махамбетском районе — 8 метров 50 сантиметров. Сегодня в районе уровень воды в Жайыке достиг 8 метров 28 сантиметров.

Фото: ДЧС Атырауской области

По словам акима Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиевой, в населенном пункте имеется защитная дамба протяженностью 13,6 километра.

— 5,4 километра дамбы были построены раньше, 8,2 километра построены вновь. Сейчас полностью завершено укрепление берега реки. Угрозы со стороны реки Жайык нет ни для села, ни для средневекового городища Сарайшык с расположенными на его территории захоронениями. Места археологических раскопок и старые захоронения окружены дамбой высотой 2,5 метра. В историческом городище обновлено ограждение туристического центра, — сказал Ж.Кенжегалиева.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативный штаб Махамбетского района перешел на усиленный режим работы.



