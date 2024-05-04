РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:50, 04 Май 2024 | GMT +6

    Разлив реки Жайык не угрожает затоплением средневековому городищу Сарайшык в Атырауской области

    ДЧС Атырауской области
    Фото: ДЧС Атырауской области

    Средневековому городищу Сарайшык и древним захоронениям нет угрозы затопления со стороны реки Жайык (Урал), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Средневековое городище Сарайшык расположено на берегу реки Жайык, на территории Сарайшыкского сельского округа. Округ входит в Махамбетский район.

    Как сообщил Атырауский областной оперативный штаб, опасная отметка уровня воды в реке в Махамбетском районе — 8 метров 50 сантиметров. Сегодня в районе уровень воды в Жайыке достиг 8 метров 28 сантиметров.

    жайык
    Фото: ДЧС Атырауской области

    По словам акима Сарайшыкского сельского округа Жаннат Кенжегалиевой, в населенном пункте имеется защитная дамба протяженностью 13,6 километра.

    — 5,4 километра дамбы были построены раньше, 8,2 километра построены вновь. Сейчас полностью завершено укрепление берега реки. Угрозы со стороны реки Жайык нет ни для села, ни для средневекового городища Сарайшык с расположенными на его территории захоронениями. Места археологических раскопок и старые захоронения окружены дамбой высотой 2,5 метра. В историческом городище обновлено ограждение туристического центра, — сказал Ж.Кенжегалиева.

    Напомним, ранее сообщалось, что оперативный штаб Махамбетского района перешел на усиленный режим работы. 

    Теги:
    Подтопления Атырауская область ДЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!