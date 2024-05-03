Паводки: оперштаб Махамбетского района Атырауской области перешел на усиленный режим

За сутки уровень воды в реке Жайыу (Урал) на гидропосту в Махамбете составил +17 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Сегодня, аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев провел очередное заседание оперативного штаба. Берегоукрепительные работы здесь завершены на 100%. Возведено 65,5 км отвалов, их средняя средняя высота составляет 2,5 метра.

В каждый сельский округ были назначены ответственные — депутат районного маслихата, активисты и представители районного акимата. Также был утвержден круглосуточный график дежурства.

— Как вы знаете, уровень воды реки Жайык (Урал) поднимается ежедневно, угроза паводка для нашего района остается актуальной. Хотя работы по возведению защитных дамб завершены, ведутся дополнительные укрепительные работы. Сейчас не время расслабляться. Сотрудники акимата района, депутаты маслихатов, сельчане, активисты-волонтеры намерены направить свои усилия на то, чтобы наш район пережил этот паводок, — обратился аким района к собравшимся.

В оперштабе также отметитли, что критический уровень воды в реке Жайык составляет 850 см, на утро 3 мая уровень воды достиг отметки 812 см.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов 3 мая 2024 года уровень воды по р. Жайык Атырауской области за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился:

на гидропосту р. Урал — п. Индербор уровень на отметке 788 см, подъем уровня на +38 см, общий подъем с начала паводка составляет 565 см;

р. Урал — п. Махамбет уровень на отметке 812 см, подъем уровня за сутки на +17 см, общий подъем с начала паводка составляет 495 см, до критической отметки осталось 38 см;

на гидропосту р. Урал — г. Атырау уровень на отметке 471 см, подъем уровня за сутки +12 см, общий подъем с начала паводка составляет 280 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

На 3 мая с Ириклинского водохранилища сброс составляет 141 м³/с.