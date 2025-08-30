РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:49, 29 Август 2025 | GMT +5

    Разлив нефти на КТК локализован, продолжается ликвидация последствий

    Разлив нефти, произошедший 29 августа 2025 года при погрузке танкера, полностью локализован. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации его последствий. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент агентства Kazinform.

    учения на морском терминале КТК
    Фото: кадр из видео rutube.ru

    - В соответствии с введенным в действие планом ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти) после оповещения о внештатной ситуации силы и средства, выделяемые согласно плану, в кратчайшие сроки локализовали место разлива нефти, - сообщили в пресс-службе КТК.

    В операции задействовали 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей.

    Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия внештатной ситуации: собирают водонефтяную эмульсию для последующей утилизации и ведут экологический мониторинг с отбором соответствующих проб.

    Напомним, на морском терминале КТК при проведении грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошел разлив нефти.

    Теги:
    Нефть/газ Происшествия, ЧС КТК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают