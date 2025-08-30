Разлив нефти на КТК локализован, продолжается ликвидация последствий
Разлив нефти, произошедший 29 августа 2025 года при погрузке танкера, полностью локализован. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации его последствий. Об этом сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент агентства Kazinform.
- В соответствии с введенным в действие планом ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефти) после оповещения о внештатной ситуации силы и средства, выделяемые согласно плану, в кратчайшие сроки локализовали место разлива нефти, - сообщили в пресс-службе КТК.
В операции задействовали 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей.
Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия внештатной ситуации: собирают водонефтяную эмульсию для последующей утилизации и ведут экологический мониторинг с отбором соответствующих проб.
Напомним, на морском терминале КТК при проведении грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошел разлив нефти.