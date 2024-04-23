Разыскиваемого за убийство иностранца задержали в Астане

Уголовный преступник, находящийся в розыске, задержан полицейскими Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет» сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске. 28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство. Инициатор розыска - УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

На территории столицы в период 11 апреля по 11 мая этого года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бөгет» с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.