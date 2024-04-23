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    21:13, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Разыскиваемого за убийство иностранца задержали в Астане

    Разыскиваемого за убийство иностранца задержали в Астане
    Фото: кадр из видео

    Уголовный преступник, находящийся в розыске, задержан полицейскими Астаны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДП города.

    В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Бөгет» сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в международном розыске. 28-летний гражданин Республики Узбекистан находился в розыске за убийство. Инициатор розыска - УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

    Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

    На территории столицы в период 11 апреля по 11 мая этого года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Бөгет» с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.

    Теги:
    Экстремизм Полиция Узбекистан Астана Видео Розыск Убийство
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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